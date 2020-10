L'UAE sont prêt pour l’exposition World Expo 2021 . Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Le Secrétariat de l'ASEAN a annoncé sa participation à l’exposition World Expo 2020, prévue en octobre 2021 à Dubaï, aux Émirats arabes unis (UAE).

Initialement prévue du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, World Expo 2020 a été reportée du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 en raison de la pandémie de COVID19. Cet événement qui a pour thème «Connecter les esprits, créer l'avenir» devrait attirer 200 pays participants et organisations internationales,

Organisée une fois tous les cinq ans, cette exposition est la première à se tenir au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud (MENASA) depuis sa création en 1851. La dernière fois que la World Expo a été organisée en Asie, c'était à Shanghai en 2010.

Le directeur chargé des questions communautaires de l'ASEAN, Lee Yoong Yoong, souligné que la World Expo 2020 fournit à l'ASEAN un podium crédible pour présenter son histoire d'intégration régionale.

Au cours de la World Expo2020, les visiteurs pourraient découvrir et connaître la riche diversité socioculturelle de l'ASEAN et découvrir comment la région se construit vers une communauté d'opportunités à travers les nombreuses architectures régionales et plates-formes de coopération pour améliorer la vie de des habitants de ses pays membres, augmenter leur connectivité et assurer un avenir durable pour la région. –VNA