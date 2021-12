Hanoï (VNA) - L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a nommé dix athlètes et femmes cadres du secteur des sports de premier plan en tant qu'ambassadrices des femmes de l'ASEAN dans le sport. Cette initiative fait partie de la campagne ASEAN WeScore, financée par le Japon.



Les dix ambassadrices des sports de l'ASEAN. Photo: asean.org



Les ambassadrices utiliseront leur influence pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à travers le sport dans toute la région, et diffuseront des messages encourageants à la communauté de l'ASEAN.



Ces dix ambassadrices sont: SAR la princesse 'Azemah Ni'matul Bolkiah (athlète de polo du Brunei Darussalam), Sokha Pov (athlète d'arts martiaux traditionnels du Cambodge), Leani Ratri Oktila (athlète indonésienne de para-badminton), Soulamphone Kerdla (entraîneur-chef de l'équipe nationale de natation de la RDP lao), Farah Ann Abdul Hadi (gymnaste malaisienne), Soe Soe Myar (athlète birmane et arbitre de taekwondo), Hidilyn Diaz (haltérophile philippine), Amita Berthier (escrimeuse singapourienne), Panikpak Wongpattanakit (athlète thaïlandaise de taekwondo) et Chau Tuyet Van (athlète vietnamienne de taekwondo).



Elles ont partagé leurs points de vue sur l'autonomisation des femmes dans un talk-show tenu au secrétariat de l'ASEAN le 3 décembre, qui coïncidait avec la Journée internationale des personnes handicapées et la campagne annuelle des 16 jours d'activisme contre les violences sexistes.



Ce talk-show a abordé des questions telles que l'égalité des sexes et le leadership des femmes, la protection des femmes et des filles dans le sport, la promotion des droits des personnes handicapées par le sport, ainsi que les impacts du COVID-19 sur le sport et comment y remédier. -CPV/VNA