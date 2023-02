Jakarta, 22 février (VNA) - Le Comité mixte pour l'accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA) a achevé les négociations pour la mise à niveau de l'accord de libre-échange plurilatéral lors de sa récente 20e réunion en Indonésie.



Dina Kurniasari, directrice générale des négociations de l'ASEAN au sein du ministère indonésien du Commerce, a déclaré que par rapport à l'accord actuel, la version améliorée permettra aux entreprises d'exploiter plus facilement les marchés de l'ASEAN, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Il est également conçu pour être plus réactif, adaptatif et flexible aux urgences telles que les futures pandémies ou les catastrophes naturelles.



Dans un communiqué de presse, la responsable a déclaré que le deuxième protocole visant à modifier l'accord établissant l'AANZFTA pourrait être l'une des réalisations de l'Indonésie dans son rôle de président de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) cette année.

Elle a souligné que les parties concernées se sont engagées à revoir les procédures juridiques pour le protocole qui sera signé en août en marge de la 28e consultation des ministres de l'économie de l'ASEAN et des ministres australien et néo-zélandais.

L'accord établissant l'AANZFTA a été signé en Thaïlande le 27 février 2009.

En 2021, le commerce total de marchandises entre l'ASEAN et l'Australie a atteint 81,6 milliards de dollars, en hausse de 49 % d'une année sur l'autre et supérieur aux taux d'avant la COVID-19.

Pendant ce temps, les échanges entre le bloc et la Nouvelle-Zélande ont atteint 11 milliards de dollars, en croissance de 22,5 % par an. L'année dernière également, les investissements directs étrangers de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande vers l'ASEAN se sont élevés à 589 millions de dollars. - VNA