Jakarta (VNA) - Le secrétariat de l’ASEAN et le Conseil d’affaires de l’Asie de l’Est (EABC) ont récemment organisé le webinaire “Débloquer le RCEP pour les entreprises : le commerce des marchandises”.

Les participants au webinaire “Débloquer le RCEP pour les entreprises : le commerce des marchandises”. Photo : asean.org

Cette manifestation est la première d’une série de webinaires sur le Partenariat économique global régional (RCEP) qui sera organisé tout au long de l’année dans le cadre de sa campagne publique pour mieux informer les milieux d’affaires sur la façon d’utiliser le RCEP pour leurs entreprises.

Dans son allocution d’ouverture, le secrétaire général de l’ASEAN Dato Lim Jock Hoi a déclaré qu’en raison de la pandémie de Covid-19 en cours, la valeur du commerce extérieur de l’ASEAN a diminué de 5,5% et l’économie de la région s’est contractée de 3,3%. Cependant, l’économie de la région devrait rebondir cette année.

“L’économie de l’ASEAN devrait croître de 4% cette année et de 5,2% l’année prochaine. Mais ces perspectives économiques positives ne sauraient être un motif de contentement car il existe un risque de croissance inégale qui pourrait aggraver l’écart de développement”, a-t-il averti, ajoutant qu’il est nécessaire d’assurer un taux d’utilisation élevé du RCEP parmi les entreprises de la région.



Le webinaire s’est concentré sur l’aspect du commerce des marchandises du RCEP et a abordé un certain nombre de questions importantes, telles que la liste des engagements tarifaires, le traitement tarifaire préférentiel, les mesures non tarifaires dans le commerce des marchandises et les recours commerciaux dans le cadre du RCEP.

Les participants ont tous convenu que la sensibilisation du public est aussi importante que le processus de négociation lui-même. Sans une véritable campagne de sensibilisation du public sur la manière d’utiliser les préférences offertes par le RCEP, l’accord risquerait d’avoir un faible taux d’utilisation et un impact minimal sur les entreprises.

Ils ont également suggéré que le Secrétariat de l’ASEAN travaille en étroite collaboration avec les conseils d’entreprises régionaux et nationaux pour organiser des événements ciblant les petites et moyennes entreprises afin de les sensibiliser aux avantages du RCEP.

Le RCEP, signé par 15 pays en novembre 2020, entrera en vigueur 60 jours après avoir été ratifié par au moins six membres de l’ASEAN et trois pays non membres de l’ASEAN. Parmi les signataires, Singapour et la Chine ont achevé les procédures de ratification.

Il vise à créer une gigantesque zone de libre-échange entre les dix Etats de l’ASEAN – le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam – et l’Australie, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée. – VNA