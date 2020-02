Jakarta (VNA) - Le secrétariat de l'ASEAN a lancé une page Web des archives numériques du patrimoine culturel de l'ASEAN (ACHDA) à l’adresse https://heritage.asean.org.

Des délégués lors de la cérémonie de lancement d'une page Web des archives numériques du patrimoine culturel de l'ASEAN. Photo :https://asean.org

S'adressant à la cérémonie, le secrétaire général adjoint de la communauté socio-culturelle de l' ASEAN , Kung Phoak, a déclaré que le projet ACHDA constitue une étape importante dans la sensibilisation aux divers patrimoines culturels de la région.L'ambassadeur du Japon auprès de l'ASEAN, Akira Chiba, a souligné que l'ACHDA était un projet créatif qui profite non seulement à l'ASEAN mais aussi au monde.Après sa première phase qui a commencé en 2018, l'ACHDA présente 160 artefacts du patrimoine culturel sous les formes numériques de l'Indonésie, de la Malaisie et de la Thaïlande.Le projet est financé par le gouvernement japonais par le biais du Fonds d'intégration Japon-ASEAN (JAIF).La deuxième phase de l'ACHDA continuera de numériser les artefacts culturels du Cambodge, du Laos, du Myanmar et du Vietnam, avec d'autres États membres de l'Association qui suivront bientôt à l'avenir.-VNA.