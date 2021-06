Jakarta (VNA) - Le Comité de coordination de l’ASEAN sur les micro, petites et moyennes entreprises (ACCMSME) a lancé le 16 juin ASEAN Access, un guichet unique d’informations commerciales permettant aux entreprises à vocation internationale d’étendre leur portée sur le marché au sein de l’ASEAN et au-delà.

Lors de la cérémonie de lancement d’aseanacces.com. Photo : VNA

Le lancement d’aseanacces.com a eu lieu en commémoration de la prochaine Journée internationale des MPME, célébrée le 27 juin chaque année.Le secrétaire général adjoint chargé de la Communauté économique de l’ASEAN, Satvinder Singh, a salué ASEAN Access comme le dernier ajout au soutien de l’ASEAN à la facilitation des entreprises opérant dans la région.Il a exhorté les points focaux nationaux à jouer activement leur rôle pour promouvoir, contribuer au contenu et sécuriser les fournisseurs de services de qualité afin de s’assurer que ASEAN Access remplit son objectif de la meilleure manière possible au service de la communauté des entreprises de l’ASEAN.Dans ses remarques, Dato Ahmad, président de l’ACCMSME et secrétaire générale du ministère malaisien du Développement des entrepreneurs et des coopératives, a noté que le lancement de ASEAN Access arrivait à point nommé, étant donné l’utilisation répandue des plateformes numériques au sein des entreprises comme l’un des mesures prises pour survivre à la pandémie.Avec le slogan "Votre passerelle d’informations commerciales vers l’ASEAN et au-delà", ASEAN Access vise à faciliter les efforts d’internationalisation parmi les MPME.Pour aider à atténuer les risques d’entrer sur un nouveau marché, le portail est conçu pour connecter les entreprises aux fournisseurs de services dans les domaines de la distribution, du transport et de la logistique, des études de marché et du conseil en propriété intellectuelle, des lois et réglementations.L’équipe qui développe ASEAN Access, comprenant les secteurs public et privé, mettra en commun leurs ressources pour opérationnaliser et fournir des services au portail, y compris des services de mise en relation d’entreprises, qui devrait être disponible d’ici à la fin 2021.ASEAN Access contribue à la mise en œuvre du Plan d’action stratégique de l’ASEAN pour le développement des PME en 2016-2025 qui vise à soutenir les MPME ayant l’ambition de s’internationaliser. – VNA