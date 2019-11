Forum gouvernemental et non gouvernemental de l’ASEAN sur le bien-être social et le développement, placé sous le thème « Intensifier la protection sociale pour les enfants défavorisés de l’ASEAN ». Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le forum gouvernemental et non gouvernemental de l’ASEAN sur le bien-être social et le développement « Intensifier la protection sociale pour les enfants vulnérables de l’ASEAN » a eu lieu à Vientiane.

Tenu dans le cadre de la 10e Conférence ministérielle de l'ASEAN chargée du bien-être social et du développement (AMMSWD) et des conférences connexes, du 17 au 22 novembre, ce forum a vu la participation des représentants des 10 pays de l’ASEAN, d'ONG, d'organisations civiles des pays, du Conseil international du bien-être social et du Secrétariat de l’ASEAN.

Ce forum constitue une opportunité pour les membres de l’ASEAN, des ONG et organisations civiles et partenaires concernés d'échanger des modalités pour mieux protéger juridiquement les enfants de l'ASEAN, via la consolidation du système du bien-être social.

Son objectif est de créer un cadre multilatéral, des mesures et des ressources pour protéger les enfantsvulnérables de la région. Les résultats seront partagés à la Conférence des officiels de haut rang sur le bien-être social et le développement de l'ASEAN (SOM SWD) et seront soumis à l'AMMSWD, à l'AMMSWD+3 dans les jours à venir.-VNA