Jakarta (VNA) – Le secrétariat de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) a organisé le 8 août une cérémonie virtuelle pour fêter le 53e anniversaire de la fondation du bloc régional.Cet événement, placé sous le thème “53rd ASEAN Day: A Cohesive Journey Towards Recovery” (53e Journée de l’ASEAN : un parcours cohérent vers la reprise), a été diffusé sur le site web de l’ASEAN et des plateformes de médias sociaux.Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général de l’ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, a affirmé que sous la présidence puissante du Vietnam, l’ASEAN continuait de se concentrer sur les activités importantes et les engagements dans son processus d’intégration. Indiquant que les pays régionaux entraient progressivement dans une “nouvelle normalité”, il a souligné l’importance de rédiger un cadre pour une forte reprise post-pandémique, lequel permettra de minimiser les impacts socio-économiques du COVID-19 tout en poursuivant la promotion de l’intégration économique régionale.De son côté, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a appelé tous les membres de l’ASEAN à continuer de coopérer dans la lutte contre le COVID-19. Selon elle, il est nécessaire que l’ASEAN maintienne la coopération pour maintenir la paix et la stabilité de la région et éviter d’être impliquée dans les tensions géopolitiques.Au nom du président de l’ASEAN en 2020, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a rappelé le développement de l’ASEAN depuis sa fondation en 1967, insisté sur la puissance de la solidarité en son sein et sa capacité de reprise.“Aujourd’hui, la Communauté de l’ASEAN est une grande famille avec 650 millions de personnes et un PIB total de 3.000 milliards de dollars”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’ASEAN avait promu les intérêts nationaux, ainsi que la paix et la prospérité en Asie-Pacifique.Le vice-Premier ministre vietnamien a ensuite indiqué que l’ ASEAN devrait être plus cohésive et réactive en cette nouvelle conjoncture pour surmonter les défis et progresser. Il a affirmé que les pays régionaux devaient redoubler d’efforts pour consolider la Communauté, promouvoir les coopérations entre l’ASEAN et les partenaires, assurer le rôle central de l’ASEAN dans la structure régionale...Rappelant que le Vietnam fêtait cette année le 25e anniversaire de son adhésion à l’ASEAN, Pham Binh Minh a déclaré que les engagements et les expériences tirées depuis 1995 aidaient le pays à contribuer plus activement au bloc régional. Sous la présidence du Vietnam en 2020, l’ASEAN a mené à bien plusieurs mesures pour protéger la santé des habitants et promouvoir la relance économique, a-t-il indiqué.Enfin, le vice-Premier ministre vietnamien a souligné qu’avec l’approche “Penser communauté, Agir communauté”, Hanoï poursuivrait sa coopération étroite avec les pays voisins et les amis pour édifier une ASEAN solide et puissante, ce qui est indispensable pour la paix et la prospérité de la région et du monde. -VNA