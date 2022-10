Hanoï, 14 octobre (VNA) - Le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son, a présidé le 14 octobre la 6e réunion des ministres de l'Éducation de l'ASEAN 3 (APT EMM) et la 6e réunion des ministres de l'Éducation du Sommet de l'Asie de l'Est (EAS EMM).

Photo : VNA

Lors de l'APT EMM, les délégués ont partagé leurs expériences et initiatives pour étendre la coopération au sein de l'ASEAN 3, vers une communauté prospère et développée.La réunion a pris acte des déclarations du président, du coprésident et des ministres de l'Education des pays partenaires de l'ASEAN - la Chine, la République de Corée et le Japon et a approuvé un projet de Déclaration commune de la réunion.La Déclaration commune a souligné l'importance d'identifier la demande de transformation numérique dans les systèmes éducatifs afin de garantir que les personnes soient dotées d'aptitudes, de compétences et de valeurs justes pour relever les défis de la quatrième révolution industrielle et de l'évolution du monde du travail.Lors de l'EAS EMM, qui s'est tenue par vidéoconférence dans l'après-midi, les délégués ont également approuvé un projet de Déclaration commune de la réunion, qui encourage tous les pays de l'Asie de l’Est à continuer à rechercher la coopération dans la mise en œuvre de programmes, projets et activités appropriés en mettant l'accent sur des politiques inclusives et équitables. et une éducation de qualité aux niveaux primaire, secondaire, technico-professionnel et supérieur.Dans le cadre du programme, en tant que futur président et pays hôte des 7e APT EMM et 7e EAS EMM en 2024, la Thaïlande a annoncé le calendrier et le lieu d'organisation des événements.La 12e réunion des ministres de l'education de l'ASEAN (ASED) et les réunions connexes se sont également tenues du 11 au 14 octobre à Hanoï , avec la participation de ministres de l'Education, de hauts fonctionnaires et d'experts de 10 États membres de l'ASEAN et de huit pays partenaires.Les délégués ont discuté de l'éducation, de la formation dans chaque pays et partagé leur expérience de la réouverture des écoles dans la période post-COVID-19. Ils ont également passé en revue la mise en œuvre des activités dans le cadre du plan de travail de l'ASEAN sur l'éducation pour 2021-2025.Les représentants des pays participants ont hautement apprécié le rôle du Vietnam en tant que présidence tournante de la coopération en matière d'éducation de l'ASEAN pour le mandat 2022-2023, affirmant que le Vietnam dirigeait le secteur de l'éducation de l'ASEAN sous la direction du plan de travail.En mars 2022, le Vietnam a repris la présidence de la coopération en matière d'éducation de l'ASEAN pour 2022-2023 aux Philippines. Il vise à réinventer l'apprentissage et à renforcer la résilience des systèmes éducatifs en Asie du Sud-Est et au-delà dans le nouveau contexte.Le Vietnam a défini cinq domaines prioritaires au cours de son mandat, en se concentrant sur la prise en charge et la protection de la santé mentale des apprenants, l'amélioration de l'éducation sur la protection de l'environnement et le changement climatique, la garantie d'un accès équitable et de qualité à l'éducation pour les apprenants, en particulier les groupes défavorisés, la stimulation d'une transformation numérique globale et la garantie la cybersécurité des apprenants et la promotion de l'innovation dans l'enseignement supérieur pour répondre aux besoins de développement.- VNA