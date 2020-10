Le 4e Forum des entités associées à l'ASEAN. Photo: ASEAN



Jakarta (VNA) – Le 4e Forum des entités associées à l'ASEAN (ASEAN Forum of Entities) a été organisé en ligne le 20 octobre par le Secrétariat de l'ASEAN.

Ce forum annuel fournit une plate-forme aux entités accréditées par l’ASEAN, afin de renforcer la coopération avec le Secrétariat de l’ASEAN, les agences et organisations relevant de cette organisation régionale.

L'édition 2020 a vu la participation de 150 délégués qui ont discuté des impacts de la pandémie de COVID-19 dans la région et de la réponse du bloc régional, en particulier des modèles de coopération entre pays membres pour un cadre de relance post-pandémie.

Ils ont échangé leurs points de vue sur les progrès de l' "ASEAN Vision 2025". Alors que le COVID-19 continue de sévir dans la région et le monde entier, les entités de l'ASEAN ont reconnu que la reprise nécessitait une coopération plus étroite entre divers partenaires et parties prenantes.

Dans son discours, le secrétaire général de l’ASEAN Dato Lim Jock Hoi a encouragé les entités associées à l’ASEAN à renforcer la collaboration entre elles, contribuant à la réalisation de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2025 et à la promotion de l'image de l'ASEAN.

En tant que président du Comité des représentants permanents de l’ASEAN, l’ambassadeur Trân Duc Binh, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, a apprécié les contributions des entités associées à l’ASEAN à la promotion de l’édification de la Communauté de l’ASEAN.

Le secrétaire général adjoint de l’ASEAN, Michael Tene, a appelé l'ASEAN et ses entités à travailler plus étroitement pour réaliser la Vision 2025 et à contribuer aux efforts conjoints visant à garantir une région pacifique, stable et prospère.

Il existe actuellement 75 entités associées à l'ASEAN répertoriées dans l'annexe 2 de la Charte de l'ASEAN. Elles sont catégorisées en parlement et justice, affaires, groupes de recherches et institutions académiques, organisations de la société civile et autres parties prenantes. -VNA