La coopération ASEAN-UE est mise à l'épreuve par la situation mondiale qui est confrontée à d'énormes défis. (Photo : AP)

Jakarta, 15 juillet (VNA) - La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a appelé l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Union européenne (UE) à continuer de favoriser une coopération intégrale pour relever des défis mondiaux de plus en plus complexes.S'adressant à la conférence post-ministérielle ASEAN-UE (PMC) dans le cadre de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-56) à Jakarta le 13 juillet, Retno Marsudi a déclaré que la coopération ASEAN-UE est mise à l'épreuve par la situation mondiale à laquelle d'énormes défis, ajoutant que pour naviguer dans cette dynamique, les deux parties doivent continuer à renforcer leur coopération intégrale.Elle a mentionné deux aspects importants pour l'ASEAN et l'UE afin de surmonter les défis, notamment le maintien d'une structure régionale inclusive et le renforcement de la coopération mutuellement bénéfique.Retno Marsudi a souligné que l'ASEAN a beaucoup investi dans la construction d'une structure régionale inclusive, exprimant son espoir que l'UE partage le même point de vue sur le paradigme de la collaboration inclusive.Selon la ministre, l'ASEAN et l'UE ont un grand potentiel et elles sont le troisième partenaire commercial l'une de l'autre. Tous deux ont également des économies intégrées avec 450 millions de consommateurs dans l'UE et 650 millions dans l'ASEAN.L'Indonésie espère que la coopération stratégique ASEAN-UE pourra être renforcée sur la base des principes de respect mutuel et de bénéfice mutuel, a-t-elle déclaré.- VNA