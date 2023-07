Le 2e Dialogue ASEAN - UE sur la migration de travail sûre et équitable. Photo : secrétariat de l'ASEAN.



Hanoï (VNA) - Le 2e Dialogue de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) - Union européenne (UE) sur la migration de travail sûre et équitable et la cérémonie de lancement de la Campagne pour une migration sûre et équitable de l'ASEAN se sont déroulés du 4 au 7 juillet aux Philippines.Plus de 70 décideurs politiques et représentants d'organisations internationales ont assisté à l'événement pour apprendre comment mieux protéger les droits de 7,1 millions de travailleurs migrants de l'ASEAN et promouvoir leur précieuse contribution au développement économique durable.Dans son discours lors de l'événement, la secrétaire du Département des travailleurs des Philippines, Susan V. Ople, a souligné le rôle important de l'information et de l'éducation dans l'autonomisation de millions de travailleurs migrants dans la région.Chihoko Asada-Miyakawa, directrice de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour Asie-Pacifique, a souligné qu’avec la reprise des activités de migration de main-d'œuvre après la pandémie de COVID-19, il était important d'améliorer les informations et les services pour aider à rendre la migration sûre et équitable.L'ambassadeur de l'UE auprès de l'ASEAN, Igor Driesmans, a estimé que la migration était un élément important du développement, contribuant à la croissance économique mondiale et à la réduction de la pauvreté. L'augmentation de la migration de main-d'œuvre implique un besoin urgent de donner la priorité à la sécurité et à l'équité.Le 2e dialogue ASEAN-UE sur la migration de travail sûre et équitable est un forum permettant aux responsables des deux parties de partager leurs connaissances et leurs points de vue sur les stratégies efficaces pour soutenir le bien-être des travailleurs migrants et de leurs familles. - VNA