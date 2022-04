L'île de Bornéo, le lieu choisi pour construire la nouvelle capitale de l'Indonésie. Photo d'illustration : AFP/VNA

Jakarta (VNA) – Le Secrétariat de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le Royaume-Uni et la Stratégie d'Infrastructures Durables (Strategic Area for Sustainable Infrastructure-LIB-SI) ...ont co-organisé en ligne et en présentiel à Singapour une réunion sur le leadership en matière d’infrastructures durables ASEAN- Royaume-Uni, attirant plus de 200 délégués.

La réunion a annoncé le Programme de leadership en matière d’infrastructures durables de l'ASEAN (ASLIP) – une formation pour les responsables de l'ASEAN axé sur la planification des infrastructures. La formation impulse également les discussions sur la coopération entre le gouvernement et le secteur privé dans le domaine des infrastructures durables, ainsi que sur les questions stratégiquement importantes concernant la construction durable à zéro émission, le développement urbain, le développement inclusif et la minimisation des impacts sociaux.

Le secrétaire général de l'ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, la secrétaire d'État britannique pour l'Asie et le Moyen-Orient, Amanda Milling, et le responsable du ministère des Transports et des Travaux publics du Cambodge, Chhieng Pich, ont prononcé des discours en soulignant la nécessité de renforcer les capacités de planification, de classement des priorités, d’exploitation et d’opération des infrastructures.

Selon Dato Lim, la pandémie de COVID-19 a stimulé le renforcement de la capacité des ressources humaines pour promouvoir des infrastructures durables dans la région. Il a estimé que le soutien du Royaume-Uni par le biais de l'ASLIP était opportun dans le contexte où LIB-SI menait des activités de renforcement des capacités pour aider l'ASEAN à accélérer sa reprise et à renforcer sa résilience grâce à des infrastructures durables. - VNA