Des représentants vietnamiens particient au webinaire sur les opportunités d’affaires Mexique - ASEAN. Photo: VNA



Mexico (VNA) - Le Conseil des affaires mexicaines pour le commerce extérieur, l'investissement et la technologie (COMCE), en coordination avec le Comité de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) au Mexique, a organisé le 7 avril un webinaire sur les opportunités d’affaires Mexique - ASEAN pour promouvoir les relations bilatérales dans le commerce et l'investissement.

L'événement a réuni une centaine des représentants de COMCE, des entreprises mexicaines, des ambassadeurs du Vietnam, de Thaïlande, d'Indonésie, de Malaisie, des Philippines et ceux des bureaux commerciaux de chaque pays.

Le président de la Commission d’Asie et d’Océanie du COMCE, Sergio Ley, a souligné que l'ASEAN était un partenaire commercial important du Mexique et que le développement des relations multiformes avec les membres du bloc, notamment en matière de commerce et d'investissement, faisait partie de la stratégie de diversification de marchés du Mexique.

Des représentants de COMCE et d'entreprises mexicaines ont présenté des rapports sur le développement économique et commercial du Mexique, les opportunités commerciales pour les entreprises étrangères, les perspectives de coopération avec la région Asie-Pacifique en général et l'ASEAN en particulier.

S'exprimant lors du séminaire, l'ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyen Hoanh Nam, a mis en vedette des réalisations en matière de développement économique, commercial et d'investissement obtenues par son pays ces dernières années.

En 2020, malgré l’impact de la pandémie de COVID-19, le Vietnam était l'un des rares pays à maintenir une croissance économique, a-t-il déclaré.

L'ambassadeur Nguyen Hoanh Nam a proposé d'augmenter les échanges de délégations d’entreprises, d'améliorer la compréhension sur le marché de chacun, de mettre au point des mécanismes de promotion opportuns et efficaces pour éliminer les obstacles liés au commerce, afin de renforcer les relations économiques, commerciales et d'investissement entre le Mexique et l'ASEAN en général et le Vietnam en particulier.

Il a également exhorté les entreprises du Mexique et de l'ASEAN à exploiter le potentiel du marché et à profiter des opportunités et des conditions commerciales favorables grâce à des accords de libre-échange tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le partenariat économique régional global (RCEP) et l'Accord Canada - États-Unis - Mexique.

Les représentants du Mexique et de l'ASEAN ont convenu d'étudier, de promouvoir la mise en œuvre des initiatives et des propositions spécifiques pour renforcer davantage la coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement.

Selon les statistiques du ministère mexicain de l'Économie, la valeur des échanges entre le pays américain et l'ASEAN en 2020 a atteint plus de 28 milliards de dollars. -VNA