Le secrétaire général de l'ASEAN Kao Kim Hourn. Photo :VNA

Hanoï, 7 mars (VNA) - Les dirigeants des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Japon vont officiellement mettre à niveau leurs liens vers un "partenariat stratégique intégral", lors d'un sommet spécial en décembre commémorant leurs 50 ans d'amitié et de coopération, a déclaré le secrétaire général de l'ASEAN Kao Kim Hourn.Le plan intervient alors que les États-Unis et la Chine ont rehaussé leurs liens avec l'ASEAN au niveau d'un partenariat stratégique intégral en 2022 et en 2021, respectivement."Il y a déjà eu beaucoup de discussions (sur la mise à niveau pévue), et nous l'attendons (lors du sommet spécial) à Tokyo en décembre", a déclaré Kao Kim Hourn lors d’une conférence de presse à l'agence de presse Kyodo le 6 mars.Selon le chef de l'ASEAN, avec de partenariat amélioré, l'ASEAN recherche une coopération solide dans des domaines tels que l'innovation technologique, les contacts interpersonnels et la collaboration culturelle.La région espère également que le Japon offrira davantage de bourses aux citoyens des pays membres de l'ASEAN. - VNA