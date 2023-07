Le ministre vietnamien de la Justice, Le Thanh Long, lors de l'événement. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Une réunion spéciale des ministres de la Justice ASEAN-Japon (AJSMJ) a eu lieu le 6 juillet à Tokyo, au Japon.



Les participants ont adopté une déclaration commune, affirmant leur engagement à renforcer et à promouvoir les valeurs communes et les principes fondamentaux tels que le respect des droits de l'homme, ainsi que la souveraineté nationale et l'intégration régionale, en consolidant et en augmentant le niveau de coopération dans le domaine du droit et de la justice entre l'ASEAN et le Japon.



Pour mettre en œuvre les engagements communs, les participants ont affirmé continuer à se coordonner étroitement, conformément au plan de travail dans un esprit d'amitié, de coopération et de partenariat égal, et se sont engagés à faire entrer la coopération ASEAN-Japon dans une nouvelle phase.-VNA