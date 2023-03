Les délégués du 38e Forum ASEAN-Japon s'ouvrent à Tokyo le 28 mars. Photo: asean.org

Jakarta, 30 mars (VNA) - Les hauts responsables de l'ASEAN et du Japon présents au 38e Forum ASEAN-Japon à Tokyo le 28 mars ont réaffirmé leur engagement à faire progresser davantage le partenariat et à renforcer la coopération, alors que les deux parties célèbrent ce 50e anniversaire des relations de dialogue.La réunion a souligné les progrès substantiels réalisés dans la coopération ASEAN-Japon dans tous les piliers au cours de l'année écoulée, en particulier dans l'exécution du plan de mise en œuvre révisé de la Déclaration de vision sur l'amitié et la coopération ASEAN-Japon adoptée en 2013. Notamment, toutes les actions du plan ont été mises en œuvre à travers de multiples programmes et projets menés dans un large éventail de domaines de coopération.À l'appui du cadre de relance global de l'ASEAN, les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la coopération pour faciliter la reprise économique régionale dans les domaines du commerce et de l'investissement, de l'économie numérique, du développement durable, de la connectivité, de la gestion des catastrophes, du changement climatique, de la sécurité alimentaire et énergétique, la santé mondiale et les échanges interpersonnels.L'ASEAN a salué le soutien du Japon aux Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP), notant les similitudes avec la Stratégie Indo-Pacifique libre et ouverte du Japon, et la volonté du Japon de renforcer la coopération en lançant des projets dans les domaines clés de l'AOIP.La réunion a discuté des livrables pour le 50e anniversaire, en particulier la préparation du sommet commémoratif ASEAN-Japon qui se tiendra à Tokyo en décembre 2023.Parmi les contenus du sommet figure l'adoption d'un énoncé de vision et d'un plan de mise en œuvre pour faire progresser les relations futures.A cette occasion, le Japon a officiellement demandé l'établissement d'un partenariat stratégique global (CSP) avec l'ASEAN. Il est à espérer que le DSP sera annoncé cette année pour marquer une étape importante dans la relation de longue date et démontrer l'engagement des deux parties à rendre le partenariat encore plus substantiel, significatif et mutuellement bénéfique dans les décennies à venir.La réunion a également salué la création du Fonds d'intégration Japon-ASEAN (JAIF) 3.0 avec une contribution de 100 millions de dollars du Japon. JAIF 3.0 est un livrable ciblé pour le 50e anniversaire du partenariat pour soutenir diverses initiatives, en particulier les activités liées à la mise en œuvre des domaines clés de l'AOIP.Le 38e Forum ASEAN-Japon a été coprésidé par le secrétaire permanent du ministère thaïlandais des Affaires étrangères Sarun Charoensuwan et le vice-ministre principal des Affaires étrangères du Japon Yamada Shigeo. Étaient présents des officiers supérieurs des États membres de l'ASEAN et le secrétaire général adjoint de l'ASEAN pour la communauté politique et de sécurité.- VNA