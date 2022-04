La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Photo: AP



Ottawa (VNA) - La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a rencontré le 11 avril Michael Tene, secrétaire général adjoint de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) chargé de la Communauté politique-sécurité de l'ASEAN et du Comité des représentants permanents de l'ASEAN (CPR) pour réaffirmer la précieuse coopération et le partenariat croissant entre le Canada et l'ASEAN.

Les deux parties ont pris note des importantes contributions du Canada dans les trois piliers de la communauté de l'ASEAN, y compris les bourses d'études Canada-ASEAN et les échanges éducatifs pour le développement, un solide soutien pour faire avancer le programme sur les femmes, la paix et la sécurité par le biais du forum régional de l'ASEAN et la coopération au développement, et les négociations en vue d'un accord de libre-échange ASEAN-Canada.

Le CPR de l'ASEAN a salué la proposition officielle de la ministre visant à ce que le Canada soit désigné partenaire stratégique de l'ASEAN.

Mélanie Joly a souligné l'engagement du Canada envers un Indo-Pacifique libre, ouvert et inclusif, partageant la vision de son gouvernement pour une stratégie indo-pacifique intégrale. La stratégie souligne l'importance de l'ASEAN, contribuant à approfondir les partenariats diplomatiques, économiques et de défense et à promouvoir les objectifs de développement durable dans la région.

La ministre Joly et le CPR ont également discuté de questions régionales d'intérêt commun, notamment la volonté du Canada de travailler avec l'ASEAN à la mise en œuvre du consensus en cinq points sur le Myanmar.

Elle a également souligné la réponse du Canada à la guerre russo-ukrainien et la nécessité de maintenir un ordre régional ouvert, inclusif et fondé sur des règles ainsi qu'un système commercial multilatéral. -VNA