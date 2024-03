Le Sommet spécial ASEAN-Australie pour fêter le 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie, a lieu du 4 au 6 mars à Melbourne. Photo: VNA

Canberra (VNA) – Le Sommet spécial ASEAN-Australie pour fêter le 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie, a lieu du 4 au 6 mars à Melbourne, en Australie, avec la participation de dirigeants des pays membres de l’ASEAN, d’Australie et du secrétaire général de l’ASEAN. Le Premier ministre du Timor Leste est invité à ce sommet en qualité d’observateur.Ce Sommet, intitulé "Partenariat pour l'avenir", se tient dans le contexte d'une coopération dynamique entre l'ASEAN et l'Australie dans de nombreux domaines. Lors du Sommet, les dirigeants discuteront du renforcement de la coopération ASEAN-Australie, des visions des deux parties pour l'avenir de la région et de la manière dont l'ASEAN-Australie peut travailler ensemble pour relever les défis partagés.Les 4 et 5 mars, avant la séance plénière, sera organisée une série de rencontres et d'événements sur la coopération maritime, le climat et les énergies propres, les risques géopolitiques en Indo-Pacifique et la reprise régionale, les petites et moyennes entreprises…Avec un large éventail de sujets sur les défis communs auxquels est confrontée la région, les opportunités pour renforcer la coopération et la prospérité mutuelles et la manière dont l'ASEAN et l'Australie peuvent construire des relations étroites, le Sommet est une belle occasion pour les deux parties d’évaluer les résultats de leur coopération ces 50 dernières années et de proposer des orientations futures correspondant au cadre de leur partenariat stratégique intégral récemment établi.Auparavant, dans une annonce faite avant le Sommet, le Premier ministre australien Anthony Albanese a souligné que l'Australie était fière d'être le premier partenaire de dialogue de l'ASEAN, partageant 50 ans de respect mutuel et de coopération avec des amis d'Asie du Sud-Est.Selon lui, le développement des relations entre l'Australie et les pays d'Asie du Sud-Est est une priorité de premier rang du gouvernement australien. Le Sommet spécial célèbre l'histoire commune de l'ASEAN et de l'Australie et se concentre sur l'avenir, sur la manière dont les deux parties peuvent approfondir leurs relations et la présence de l'Australie dans la région de l'ASEAN. -VNA