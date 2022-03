Le comité de l'ASEAN a rencontré des représentants de 8 grandes universités australiennes. Photo : VOV

Sydney (VNA)- Le Comité de l'ASEAN à Canberra (ACC) a eu le 16 mars une réunion avec le Groupe des 8 grandes universités australiennes (Go8) sur les possibilités de coopération dans l’éducation de manière substantielle entre les États membres de l'ASEAN et l'Australie.

Lors de la réunion, l'ACC et le Go8 ont affirmé leur engagement à soutenir la coopération par le biais d'un partenariat de recherche et d'éducation de haute qualité dans le cadre du partenariat stratégique global ASEAN-Australie créé en octobre 2021.

Les deux parties ont souligné l'importance des bourses d’études dans le renforcement des relations ASEAN-Australie. Elles ont a également constaté le développement de la coopération entre l'ACC et Go8 ces derniers temps, notamment les activités visant à favoriser le retour en Australie des étudiants des pays de l'ASEAN après la période de perturbation due à la pandémie.

Le Go8 et l'ACC ont convenu de chercher des moyens pour promouvoir la collaboration en matière de recherche et d'éducation dans la période post-pandémique.

Actuellement, l'ASEAN est le troisième plus grand marché de l'Australie en termes d'éducation internationale. L'ACC et le Go8 ont convenu d’organiser un dialogue stratégique en 2022 axé sur la coopération en matière d'éducation et le rôle de la recherche dans la stimulation des compétences et la croissance économique et des échanges commerciaux.

Convenant du potentiel de la coopération de l’éducation entre l'Australie et l'ASEAN, le Vietnam en particulier, l'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh, a déclaré que l'éducation et la formation constituaient une priorité dans la stratégie visant à renforcer la coopération économique Vietnam-Australie.

Pour l’heure, les universités australiennes dénombrent 56 projets associés à leurs homologues vietnamiennes. L'ambassadeur Nguyen Tat Thanh a demandé au Go8 de s’intéresser à la transformation numérique et au développement vert, à la promotion des programmes de formation technique et professionnelle avec une participation plus profonde du monde des affaires.

L'ambassadeur Nguyen Tat Thanh a également proposé que le Go8 et les universités australiennes en général envisagent des cadres tripartites ou quadripartites de coopération éducation-formation, en particulier avec les pays de la sous-région du Mékong.- VNA