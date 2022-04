Hanoi, 8 avril (VNA) - L’ambassadeur Nguyên Hai Bang, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ASEAN, a participé vendredi 8 avril à la 12e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN-Australie, une réunion annuelle d’évaluation de la mise en œuvre des activités et des programmes de coopération dans le cadre de partenariat stratégique global des deux parties.

Les délégués à la 12e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN-Australie, le 8 avril. Photo: VNA Les délégués à la 12e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN-Australie, le 8 avril. Photo: VNA

Lors de la réunion virtuelle, les pays participants ont salué les résultats positifs obtenus au cours des deux premières années de mise en œuvre du plan d’action ASEAN-Australie pour 2020-2024. Les 127 volets d’action du plan ont été menés.L’Australie a affirmé son soutien au rôle central de l’ASEAN dans le maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région ; et à ses efforts de développement communautaire.L’Australie s’est également engagée à coopérer activement avec l’ASEAN par le biais de mécanismes dirigés par le bloc régional.Pour leur part, les pays de l’ASEAN ont hautement apprécié l’engagement et l’assistance opportune de l’Australie dans la prévention et le contrôle du Covid-19 au cours des dernières années.Ils ont salué l’initiative ASEAN Futures de 124 millions de dollars australiens, qui soutient des projets qui relèvent des défis complexes.Les deux parties se sont engagées à approfondir leur partenariat stratégique global, en se concentrant sur une coopération substantielle et approfondie dans des domaines aussi divers que la sécurité maritime, la cybersécurité, la criminalité transnationale, le commerce et l’investissement, la connectivité, la ville intelligente, l’éducation, la sécurité sanitaire, le développement durable et le développement des sous-régions. – VNA