Jakarta (VNA) - L'ASEAN et la Suisse ont tenu le 16 octobre la 5e réunion en ligne du Comité mixte de coopération sectorielle ASEAN-Suisse (AS-JSCC), au cours de laquelle les deux parties ont souligné leur engagement à renforcer le partenariat de dialogue dans de nombreux domaines.

L'ambassadeur Tran Duc Binh, chef de la mission vietnamienne auprès de l'ASEAN. Photo : VNA

L'ambassadeur Tran Duc Binh, chef de la mission vietnamienne auprès de l'ASEAN, a assisté à l'événement virtuel qui vise à examiner et à discuter des mesures visant à promouvoir la mise en œuvre de projets de coopération entre l'ASEAN et la Suisse.Des représentants des pays membres de l'ASEAN et de la Suisse ont salué les résultats obtenus dans la mise en œuvre des récents programmes de coopération entre les deux parties dans les domaines de la politique, de la sécurité, du développement économique, de la formation, de la culture et des échanges interpersonnels, en particulier la mise en œuvre du plan d'action de partenariat de dialogue sectorielle ASEAN-Suisse (CPA) pour la période 2017-2021.La partie suisse a affirmé son soutien à la coopération multilatérale, s'est engagée à attacher de l'importance aux relations avec l'ASEAN et à soutenir le rôle central du bloc dans la région, et a souhaité construire une coopération plus étroite avec l’ASEAN sur les trois piliers.Dans le contexte de la pandémie COVID-19, la Suisse a hautement apprécié le rôle du Vietnam en tant que président de l'ASEAN 2020, et ses bonnes performances en matière de coordination et de maintien des activités de coopération intra-régionale ainsi que de renforcement de la coopération avec les partenaires du bloc pour répondre à la pandémie, et organiser avec succès de nombreuses réunions importantes en 2020.La partie suisse a déclaré qu'elle envisageait sa contribution au Fonds de l' ASEAN pour répondre au COVID-19 lorsque le fonds sera officiellement créé, et a accepté de renforcer la coopération, de faciliter les activités de commerce et d'investissement et d'améliorer les chaînes de connexion pour promouvoir la reprise post-pandémique.-VNA