Jakarta, 15 février (VNA) - La réunion ministérielle ASEAN-Russie sur la science, la technologie et l'innovation s'est tenue virtuellement le 14 février sous la présidence du ministre des Transports et des Infocommunications de Brunei Pengiran Dato Seri Setia Shamhary Mustapha et du ministre russe des Sciences et l'enseignement supérieur Valery Falkov.



La réunion a passé en revue les étapes et les réalisations de la relation de dialogue ASEAN-Russie au cours des 26 dernières années et a réaffirmé la volonté de renforcer le partenariat stratégique entre les États membres de l'ASEAN et la Russie dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation pour parvenir à une économie durable et le développement dans la région.

Photo d'illustration : Photo: AFP/VNA

Les deux parties se sont félicitées de la mise en œuvre de l'Année ASEAN-Russie de la coopération scientifique et technique avec 52 initiatives menées avec succès dans un certain nombre de domaines, dont la biotechnologie ; la sécurité alimentaire et l’agriculture durable; les ressources en eau et la technologie de traitement de l'eau; la microélectronique et la technologie de l'information; météorologie et géophysique; la gestion de l'environnement; l'énergie et les énergies renouvelables ; la technologie nucléaire; les soins de santé de haute technologie et les sciences sociales.



Les deux parties ont également convenu de promouvoir la coopération dans le cadre du Plan d'action ASEAN-Russie sur la science, la technologie et l'innovation pour la période 2016-2025 dans 16 domaines clés, tels que l'échange d'informations, la discussion sur les perspectives de recherche conjointe et développement de technologies de gestion de l'environnement; la consultation et la mise en œuvre de l'élaboration des politiques STI ; les échange d'experts et le soutien de projets conjoints pour prévenir les épidémies de maladies infectieuses.



Les domaines de coopération comprennent également le développement des technologies spatiales pour répondre au changement climatique, la réduction des émissions de carbone, la gestion des ressources en eau et l'application de la technologie de l'intelligence artificielle pour le développement agricole durable.- VNA