Les dirigeants de l'ASEAN et de la Russie lors d'un sommet virtuel. Photo : VNA

Commentant l'inauguration du programme de l'Année de coopération scientifique et technique entre l' ASEAN et la Russie, prévue le 14 février, la responsable russe a indiqué que cet événement est une initiative de son pays et que les deux parties organiseront plusieurs conférences, séminaires d'entreprise et dialogues sur les thèmes de la médecine et de la capacité atomique à des fins pacifiques, de l'énergie, de la numérisation, de l'éducation et de l'écologie.Selon Maria Zakharova, le déploiement de ces programmes renforcera non seulement les relations de coopération bilatérale dans divers secteurs, mais portera également les liens de partenariat stratégique avec l'ASEAN à une nouvelle hauteur.La porte-parole russe a évoqué la prochaine réunion du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avec des membres du comité de l'ASEAN à Moscou, prévue le 17 février, pour discuter de la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet ASEAN-Russie organisé en octobre dernier à l'occasion du 30e anniversaire des relations bilatérales.Lors de cette réunion, les représentants de la Russie et des pays membres de l’ASEAN concentreront également leurs discussions sur les mesures visant à promouvoir les liens de partenariat stratégique bilatéral en termes de politique, de commerce, d'économie et de culture, en plus de la réponse aux défis actuels comme la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19, a rapporté Maria Zajárova.À ce jour, le Vietnam est le seul pays de la région de l'Asie du Sud-Est avec lequel la Russie entretient des relations de partenariat stratégique intégrale. Les dirigeants des deux pays organisent souvent des dialogues politiques et se rencontrent régulièrement en marge d'événements multilatéraux. - VNA