Busan (VNA) – L’ASEAN et la République de Corée ont convenu de faire progresser leur partenariat stratégique face à des problèmes régionaux et mondiaux à l’issue de la première séance du Sommet commémoratif ASEAN-République, mardi 26 novembre à Busan.

Les dirigeants de l’ASEAN et de la République de Corée posent pour une photo de groupe lors du Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée à Busan. Photo : Yonhap

Dix pays membres de l’ASEAN et la République de Corée ont convenu d’«établir une communauté de l’ASEAN et de la République de Corée axée sur les personnes et centrée sur les personnes», selon la «Déclaration sur la Vision commune de l’ASEAN et de la République de Corée pour la paix, la prospérité et le partenariat».Ce document a également noté que l’ASEAN est disposée à continuer à jouer un rôle constructif en contribuant à la paix et à la stabilité dans la péninsule coréenne.Les deux parties «promeuvent et facilitent le dialogue et la coopération, y compris par le biais des mécanismes dirigés par l’ASEAN, en vue de soutenir la dénucléarisation complète et l’instauration d’une paix permanente dans la péninsule coréenne de manière pacifique, contribuant ainsi à la paix, à la sécurité et à la stabilité durables dans la région».Elles ont également convenu de «renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité afin de relever les défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels tels que la criminalité transnationale, le terrorisme et l’extrémisme violent, et renforcer davantage la coopération en matière de cybersécurité afin de construire un cyberespace ouvert, sûr, stable, accessible et pacifique, et de soutenir le développement de l’économie numérique dans la région».En outre, l’ASEAN et la République de Corée se sont accordées pour «redoubler d’efforts mutuels pour faire progresser la coopération économique en faveur d’une prospérité partagée entre l’ASEAN et la République de Corée en matière de commerce et d’investissement, de connectivité, de micro, petites et moyennes entreprises (MPME), de partenariat d’entrepreuriat et d’innovation, y compris en facilitant le commerce et en apportant d’autres améliorations réglementaires, afin de favoriser une croissance économique inclusive et durable et une co-prospérité dans la région».S’adressant aux dirigeants de l’ASEAN participant au Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée, le président sud-coréen Moon Jae-in a appelé à une coopération plus étroite et à la solidarité entre les onze pays pour faire face à des problèmes mondiaux.«Nous sommes confrontés à de nouveaux défis tels que le protectionnisme et la criminalité transfrontalière, (ainsi que) la quatrième révolution industrielle. Seules la coopération et la solidarité entre nous peuvent surmonter ces défis», a-t-il déclaré.Il y a deux ans, le chef de l’Etat sud-coréen a lancé la nouvelle polique Sud afin de renforcer le partenariat avec l’ASEAN. Il s’est également rendu dans tous les dix pays membres du bloc régional. – VNA