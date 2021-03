Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung au 28e Dialogue en ligne ASEAN-Nouvelle-Zélande. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Lors du 28e Dialogue ASEAN-Nouvelle-Zélande tenu en ligne le 23 mars, des hauts officiels de l’ASEAN et de la Nouvelle-Zélande ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale.

Lors du dialogue, les deux parties ont examiné la mise en œuvre du Plan d'action ASEAN-Nouvelle-Zélande 2016-2020, tout en soulignant la nécessité de renforcer la coopération bilatérale dans le cadre du nouveau Plan d'action.

Le dialogue a identifié certains secteurs de coopération comme la sécurité maritime ; la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ; le développement durable ; le commerce ; les énergies renouvelables ; la gestion des risques de catastrophes ; l’adaptation au changement climatique ; la santé ; développement des ressources humaines ; l’éducation ; et les échanges entre les deux peuples.

En ce qui concerne la coopération économique, les deux parties souhaitent rehausser le niveau de l'Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA), ainsi qu’achever les négociations de l'Accord sur les services aériens entre l'ASEAN et la Nouvelle-Zélande.

Les deux parties ont également discuté des questions régionales et internationales d'intérêt mutuel.

Les hauts officiels de l'ASEAN ont estimé le succès de la Nouvelle-Zélande dans la lutte efficace contre la pandémie de COVID-19 et ses efforts pour établir un couloir touristique avec l'Australie ainsi que son soutien et ses contributions au Fonds de l'ASEAN en réponse au COVID-19. -VNA