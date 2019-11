Lim Jock Hoi, secrétaire général de l'ASEAN (gauche) et Gianni Infantino, président de de la FIFA signent un protocole d'accord pour le développement du football en Asie du Sud-Est. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Lim Jock Hoi, secrétaire général de l' Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et Gianni Infantino, président de de la FIFA (Fédération internationale de football association), ont signé le 2 novembre à Bangkok, en Thailande, un protocole d’accord pour le développement du football en Asie du Sud-Est.

Selon cet accord, les deux parties se coordonneront pour promouvoir le développement du football en Asie du Sud-Est, notamment la pratique de ce sport dans les écoles et l'amélioration des capacités professionnelles des footballeurs de la région.

Gianni Infantino et Lim Jock Hoi, ont déclaré que le sport, dont le football, facilitait la connectivité entre les hommes et les communautés.

Ce protocole entre l'ASEAN et la FIFA a été conclu plusieurs semaines après que les pays membres de l’ASEAN ont décidé de former un groupe de travail chargé d'étudier la possibilité de s'inscrire pour organiser conjointement la Coupe du monde 2034 en Thaïlande, à Singapour, en Indonésie, en Malaisie et au Vietnam. .

Gianni Infantino a exprimé son soutien à cette initiative de l’ASEAN.

À ce jour, la Chine, l’Égypte, le Nigéria, le Zimbabwe, ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont manifesté leur intérêt pour l’organisation de la Coupe du monde 2034. Les deux derniers visent à une organisation conjointe de cet événement sportif. -VNA