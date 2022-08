Hanoï (VNA) - Le 4e Forum Chine-ASEAN sur la coopération en matière de santé se tiendra du 14 au 16 septembre à Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi (Sud de la Chine).En tant que l'un des forums de haut niveau de la 19e Exposition Chine-ASEAN, prévue du 16 au 19 septembre, le forum hybride vise à approfondir les échanges et la coopération dans divers domaines de la santé entre la Chine et le membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans l'ère post-COVID-19 et renforcer la résilience des systèmes de santé.Selon le secrétariat de l'Expo Chine-ASEAN, le forum comportera une session plénière. Une déclaration commune sera publiée et plusieurs accords de coopération seront signés.Il y aura sept sous-forums sur la collaboration dans la prévention et le contrôle des maladies, la coopération en matière d'urgence sanitaire et l'échange et la coopération en matière de santé maternelle et infantile.Depuis le premier forum en 2016, les pays de l'ASEAN et la Chine ont coopéré efficacement dans des domaines tels que la lutte contre les catastrophes infectieuses, la médecine traditionnelle, le secteur de la santé, les ressources humaines et la gestion hospitalière.- VNA