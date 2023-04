L'ASEAN et la Chine entament le 11 avril le premier cycle de négociations sur la mise à niveau de la zone de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA). Photo:bsn.go.id

Jakarta (VNA) - L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Chine ont entamé le premier cycle de négociations sur la mise à niveau de la zone de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA) lors d'une réunion du Groupe de travail sur les normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité (WG-STRACAP) le 11 avril.Cette réunion fait suite aux résultats du 21e Forum de consultation des ministères du Commerce ASEAN-Chine (MOFCOM) du 17 septembre 2022, qui a convenu d'accroître la mise en œuvre de l'ACFTA en approuvant le rapport d'étude de faisabilité conjointe pour améliorer davantage la zone de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA3.0).La mise à niveau de l'ACFTA se concentrera sur les secteurs qui profitent aux intérêts des deux parties (ASEAN et Chine), y compris l'économie numérique, l'économie verte, les mesures non tarifaires, les questions de protection des consommateurs et les MPME, ainsi que le réaménagement de la structure des chapitres de l'ACFTA.Lors de cette réunion, les pays membres de l’ASEAN et la Chine ont également échangé des points de vue et des contributions sur les éléments qui pourraient être intégrés dans le chapitre STRACAP (Structure améliorée de l'AFCTA). Les deux parties ont convenu d'explorer davantage le processus de règlement des différends lors de la prochaine ronde de négociations. En dehors de cela, les deux parties ont également convenu d'explorer les questions techniques de l'article 6.5 Normes, guides et recommandations internationaux du chapitre ACFTA STRACAP.L'ASEAN et la Chine espèrent que les négociations relatives au STRACAP progresseront à l'avenir. Ils sont prêts à se coordonner intensivement, afin de parvenir à un accord bénéfique pour les deux parties.Le deuxième cycle de négociations devrait se tenir au deuxième trimestre 2023 en Chine sous forme hybrique. - VNA