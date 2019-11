Le président sud-coréen Moon Jae-in. Photo: Yonhap



Hanoï (VNA) – Le président sud-coréen Moon Jae-in a espéré que les dirigeants mèneraient des discussions approfondies sur le processus de paix en péninsule coréenne, et en Asie de l’Est en général, lors du prochain Sommet commémoratif République de Corée - ASEAN qui se tiendra le 25 novembre à Pusan.



Il a estimé que les deux sommets entre la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et les États-Unis tenus dans les États membres de l'ASEAN avaient permis de relancer le dialogue sur la paix en péninsule coréenne.



Dans un communiqué envoyé à Asia News Network – ANN, le 18 novembre, avant le sommet commémoratif République de Corée - ASEAN, le président Moon Jae-in a affirmé qu’il restait encore des points critiques pour la paix en péninsule coréenne.



La paix est liée étroitement à la stabilité de l’Asie de l'Est, a-t-il dit, affirmant que les pays de l’ASEAN sont des "amis et conseillers de confiance" pour établir la paix permanente en péninsule coréenne.



Le monde est actuellement confronté à de nouveaux défis tels que le protectionnisme et la 4ème révolution industrielle, ainsi que les menaces à la sécurité dont la criminalité transnationale. Par conséquent, le Sommet commémoratif ASEAN – République de Corée permettra aux deux parties de rechercher des moyens pour s'orienter vers un avenir plus pacifique.



En outre, le président Moon Jae-in a souligné la nécessité pour les deux parties de développer des capacités d’innovation et d'intensifier leur coopération dans les infrastructures de transport, les villes intelligentes et des industries de hautes technologies, a-t-il déclaré.



Les deux parties devraient développer le commerce par le biais du mécanisme de libre-échange et nourrir de petites et moyennes entreprises, a-t-il proposé.



Le président Moon Jae-in a apprécié le développement durable des relations entre la République de Corée et l’ASEAN ces 30 dernières années. Les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique, que les États membres de l'ASEAN ont approuvées en juin, constituent une grande vision pour la paix et la prospérité de la région, conformément à la Nouvelle politique vers le Sud de Séoul.



Selon l’agenda, en marge du Sommet commémoratif République de Corée – ASEAN, le président Moon Jae-in aura des rencontres bilatérales avec les dirigeants de l’ASEAN. -VNA