Bangkok, 26 septembre (VNA) - L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a récemment attiré l'attention du Global Trade Growth Atlas 2022, car elle devrait être en tête du monde en matière de croissance des exportations au cours de ces cinq prochaines années.

Photo d'illustration : VNA

Le rapport, réalisé par DHL Express, montre que, lorsque les économies émergentes sont évaluées en fonction du niveau de développement économique, elles devraient générer 45 % de la croissance du commerce mondial entre 2021 et 2026.

« La bonne nouvelle, en particulier pour l'Asie, l'ASEAN et la Thaïlande, c'est que l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud se comportent très bien en termes de taille de l'économie et de volume des échanges. Les Philippines, la Malaisie, l'Inde, le Vietnam, mais aussi la Thaïlande, connaissent une croissance impressionnante à grande échelle », a déclaré John Pearson, PDG de DHL Express.

En parlant de ce rapport, John Pearson a fait remarquer qu'il ne choisit généralement pas un gagnant ou ne dit pas qui s'en sortira mieux ou moins bien.

Selon lui, ce rapport analyse les choses d'un point de vue purement factuel. Le Vietnam, cependant, a été l'un des gagnants. Tous ces pays sont sur des courbes d'exportation et de croissance différentes et le Vietnam affiche de très bonnes performances.- VNA