Le vice-ministre de l'Information et de la Communication, Phan Tam, lors de la conférence de l'ASEAN sur la 5G. Photo : VietnamPlus

Une conférence de l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) sur le thème de la 5G a eu lieu dans la matinée du 11 octobre à Hanoï, dans le cadre de la Semaine internationale du numérique organisée par le ministère de l'Information et de la Communication.

Dans son discours d'ouverture de la Semaine numérique internationale dans la matinée du 11 octobre, le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung, a insisté sur la nécessité de développer les infrastructures numériques pour promouvoir les technologies numériques. Selon lui, il s’agit notamment de la 5G et du cloud computing. Il a rappelé que l'ASEAN organisait depuis 2019 une conférence annuelle sur la 5G et que le bloc régional s’engageait à suivre le rythme du monde dans les nouvelles technologies.

"La coopération numérique entre les pays de l'ASEAN consiste à créer une ASEAN numérique. Pour réaliser One ASEAN, la transformation numérique et la coopération numérique sont les meilleures solutions. Le Vietnam souhaite signer des coopérations et partenariats numériques avec les autres pays membres de l'ASEAN et d’autres pays. La coopération numérique est un nouveau type de coopération. Il y aura des forums Vietnam - Inde, Vietnam - Japon et Vietnam – République de Corée pour discuter du développement de partenariats numériques», a souligné le ministre Nguyen Manh Hung.

Lors de la conférence sur la 5G, le vice-ministre de l'Information et de la Communication, Phan Tam, a déclaré que les pays membres de l'ASEAN avaient tous des stratégies de développement de la 5G mais qu’ils étaient confrontés à des problèmes en matière d'infrastructures et de sécurité de l'information, ainsi qu’à l’absence de normes concernant le déploiement de la 5G.

«Par conséquent, la coopération entre les pays membres de l’ASEAN pour élaborer une feuille de route commune pour la 5G est l'une des tâches et objectifs prioritaires dans les temps à venir», a-t-il indiqué.

Lors de l'événement, le ministre lao de la Technologie et des Communications, Boviengkham Vongdara, a déclaré que les technologies étaient un des nombreux sujets pour lequel existe une coopération à long terme entre le Laos et le Vietnam. Selon lui, son pays souhaite étudier des expériences liées à la transition numérique d'autres pays, dont le Vietnam.

Le Laos a autorisé deux opérateurs à déployer à titre expérimental la 5G. Cependant, seuls environ 5% des équipements de télécommunications du Laos sont compatibles avec la 5G, les 95% restants ne sont compatibles aujourd’hui qu’avec la 4G. Par conséquent, le pays a besoin d'un cadre pour l’aider à résoudre le problème de compatibilité des appareils pour promouvoir la 5G, a indiqué Boviengkham Vongdara.

Le ministre lao de la Technologie et des Communications a annoncé que son pays organiserait une Semaine nationale numérique à Vientiane pour promouvoir la transition numérique en décembre prochain,

Pour sa part, un représentant du ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications - partenaire en matière numérique de l'ASEAN -, a déclaré que le Japon s'était fixé pour objectif de construire une infrastructure capable de couvrir en réseau 5G 97% de la population en 2025. Le taux de couverture devrait s’élever à 99% en 2030.

Fort de son expérience, l’expert japonais a indiqué que la promotion de la technologie Open Ran favoriserait le déploiement de la 5G au sein de l'ASEAN.

Partageant le même point de vue que le spécialiste japonais, Le Truong Giang, directeur du Centre de réseau 5G du groupe de télécommunications de l’Armée (Viettel), a fait savoir que Viettel avait adéré à O-RAN Alliance - une organisation internationale promouvant la normalisation et le déploiement de la technologie Open RAN dans le monde.

Pour accélérer le déploiement de la 5G, plusieurs gestionnaires et experts ont également estimé qu'il était nécessaire de favoriser la technologie ouverte Open Ran.-VietnamPlus