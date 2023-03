Jakarta, 7 mars (VNA) - L'ASEAN développe sa vision post-2025 pour établir un nouveau programme clair pour une meilleure intégration économique et une meilleure adaptation aux avancées technologiques, aux changements géopolitiques et aux transformations économiques qui modifient le paysage mondial actuel.

La première réunion du groupe de travail sur la Vision post-2025 de la communauté économique de l'ASEAN (WG-AP) s'est tenue le 2 mars à Belitung, en Indonésie. Photo : ekon.go.id

Dans une déclaration publiée le 7 mars, Netty Muharni, un responsable du ministère de coordination des Affaires économiques de l'Indonésie, a déclaré que l'élaboration de la vision de l'ASEAN post-2025 était devenue la principale discussion lors de la réunion du groupe de travail pour la communauté économique de l'ASEAN post-2025. La vision post-2025 (WG-AP) a été présidée pour la première fois par l'Indonésie, le 2 mars à Belitung en Indonésie.



Actuellement, six éléments de base ont été convenus pour servir de lignes directrices pour développer la vision: Orienté vers l'action ; Durable; Entreprenant, audacieux et novateur; Adaptable et proactif; Agile et résilient; Inclusive, participative et collaborative.



Les six éléments fondamentaux devraient être convenus par les dirigeants des pays membres de l'ASEAN lors du 42e sommet de l'ASEAN qui se tiendra en mai 2023 en Indonésie, a déclaré Netty Muharni.



La vision post-2025 est construite selon les six composantes essentielles, mais plusieurs nouvelles caractéristiques doivent être incluses dans le document pour anticiper et soutenir l'intégration économique, notamment la santé, les mégatendances mondiales, l'économie créative, la durabilité, la numérisation et la coopération avec les partenaires de l'ASEAN.



Le mécanisme de suivi et d'évaluation est une clé importante à la fois dans la formulation et la mise en œuvre des diverses activités ou programmes convenus. La coordination et les modalités de consultation de toutes les parties prenantes dans la préparation de ce document sont très importantes.



Selon Netty Muharni, trois approches seront menées, à savoir par le biais d'enquêtes, de discussions de groupe et d'entretiens approfondis sur certaines questions.- VNA