Hanoï (VNA) - Ce mardi 27 septembre a eu lieu la Journée mondiale du tourisme. L’Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) vient de publier son rapport montrant le redressement du tourisme régional.

Depuis le début de l’année, le nombre de recherches d’hôtels et le taux d’enregistrement des séjours ont augmenté respectivement de 28% et de 57%. L’indice de confiance des touristes a connu une hausse de 40% et continuera de croître, car les vaccins anti-Covid-19 seront largement disponibles dans le monde et les nouvelles variantes seront moins dangereuses.

La pandémie de Covid-19 a créé à la fois une impulsion et une opportunité pour la reconstruction du secteur touristique, appelée à devenir plus durable et plus résilient face aux crises, avec la mise en place des mesures de protection de l’environnement et des politiques respectueuses du climat, a indiqué le rapport.-VOV/VNA