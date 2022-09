Phnom Penh, 17 septembre (VNA) - Les ministres de l'Economie des pays de l'ASEAN et de la République de Corée ont discuté des orientations des négociations pour la mise à niveau de l'accord de libre-échange ASEAN-République de Corée (AKFTA) lors de leur réunion de consultation à Siam Reap, Cambodge, le 16 septembre dans le cadre de la 54e réunion des ministres de l'Économie de l'ASEAN (AEM-54).



Les ministres ont passé en revue les activités de coopération bilatérale au cours de la période dernière, notamment le programme Conseils et solutions technologiques de République de Corée (TASK), l'initiative de création du Centre d'innovation industrielle ASEAN-de République de Corée (AKIIC), ainsi que la réalisation d'une étude de faisabilité sur la création d'un Centre de recherche sur la normalisation ASEAN-de République de Corée (AKSRC).



Ils ont également entendu un certain nombre de propositions et de nouvelles initiatives du Conseil commercial ASEAN-ed République de Corée (AKBC) sur le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises et la coopération dans l'industrie.



Lors de leur réunion de consultation, les ministres de l'économie des pays de l'ASEAN et de la Russie ont reconnu les progrès du programme de travail ASEAN-Russie pour la période 2021-2025 et du programme de coopération entre l'ASEAN et la Commission économique eurasienne, tout en discutant des domaines de coopération économique stratégique dans l'avenir.



Lors de ces rencontres, la délégation vietnamienne, conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien, a activement apporté des idées sur les orientations de coopération économique entre l'ASEAN et ses partenaires à l'avenir, apportant des avantages au Vietnam et à l'ASEAN en général, et renforçant l'offre régionale. chaînes et stimuler le développement économique durable dans le contexte de l'évolution de la situation économique dans la région et dans le monde.



L’AEM-54 se déroule à Siam Reap jusqu'au 18 septembre.- VNA

source