Hanoï (VNA) – Les ministres qui participeront au Forum régional de l'ASEAN (ARF) prévu au début du mois prochain à Bangkok, salueront la rencontre entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un le 30 juin à la frontière intercoréenne. Ils appelleront au dialogue entre les pays concernés pour réaliser la dénucléarisation sur la péninsule coréenne.

Le prochain ARF, prévu le 2 août, réunira 27 ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays, dont les Etats-Unis, la Chine, la République de Corée, la République populaire démocratique de Corée (RPDC), la Russie et le Japon, pour discuter des questions liées à la sécurité.

Selon l’agence Kyodo, la première rédaction de la déclaration du président de l’ARF salue les initiatives et les efforts de la République de Corée, des Etats-Unis et de la Chine pour promouvoir le dialogue avec la RPDC. Ce document appelle les parties concernées à poursuivre le dialogue de paix et les efforts en vue de la paix et de la stabilité durable sur une péninsule coréenne dénucléarisée.

Lors de leur Sommet le 27 avril 2018, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in ont signé la déclaration de Panmunjom qui confirme « l'objectif commun d'obtenir, au moyen d'une dénucléarisation totale, une péninsule coréenne non nucléaire » et promeut les efforts en vue de « déclarer la fin de la guerre et d'établir un régime de paix permanent et solide ».

Dans la déclaration de Pyongyang de septembre 2018, le dirigeant Kim Jong-un a accepté de "fermer de façon permanente" le site de tests de moteurs de missile et le pas de tirs de Tongchang-ri "en présence d'experts des nations concernées". La RPDC « a exprimé sa disposition à prendre des mesures supplémentaires y compris le démantèlement permanent du complexe nucléaire de Yongbyon si les États-Unis prennent des mesures correspondantes". -VNA