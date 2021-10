La 14eASOMM+3 a lieu le 7 octobre sous forme virtuelle. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 14e réunion des hauts officiels de l'ASEAN, de la Chine, du Japon et de la République de Corée sur les minéraux (14e ASOMM+3) a eu lieu le 7 octobre sous forme virtuelle.

Nguyen Thanh Thao, directrice adjointe du Département des sciences, des technologies et de la coopération internationale, Département général de la géologie et des minéraux du Vietnam (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement), s’est félicitée des résultats encourageants de la coopération de l’ASEAN+3 en matière d'exploitation minière, de la promotion de la gestion efficace des ressources régionales en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable.

L'ASEAN+3 doit soutenir la relance post-COVID-19 de l’exploitation minière, maintenir et renforcer la connectivité des chaînes d'approvisionnement en produits minéraux de manière durable et complémentaire, renforcer la coopération financière dans ce secteur, a-t-elle suggéré.

Il est également nécessaire de mieux profiter des retombées scientifiques et technologiques, de mobiliser des investissements privés pour moderniser les infrastructures et développer les ressources humaines du secteur de l’exploitation minière, a-t-elle ajouté.

Lors de la réunion, les délégués ont discuté de plans de coopération entre l’ASEAN et ces trois pays partenaires, ainsi que des questions qui seront soumises à la 8e réunion ministérielle de l'ASEAN sur les minéraux (AMMin 8).

Avec le nouveau plan de coopération pour la période 2022-2025, les participants ont déclaré souhaiter s'engager, en collaboration avec ces trois partenaires, ainsi que d’autres partenaires potentiels, à continuer à améliorer les politiques dans la chaîne de valeur des ressources minérales et la gouvernance en la matière, à construire une base de données efficace sur ces ressources pour faciliter les investissements dans l'exploration et l'exploitation dans la région. -VNA