Photo: Internet

Jakarta (VNA) – La 7e réunion du Groupe de travail de haut niveau sur la vision post-2025 de la communauté de l'ASEAN (HLTF-ACV) s’est ouverte dimanche 19 mars sur l'île de Belitung, en Indonésie.Co-présidé par l'Indonésie et la Malaisie, cet événement de deux jours vise à discuter plus avant de l'élaboration de la Déclaration de la communauté de l'ASEAN sur la vision post-2025 Le Timor Oriental rejoint la réunion en tant qu'observateur pour la première fois.Adoptant une approche communautaire, inclusive et participative, le HLTF-ACV tient des consultations avec les diverses parties prenantes, notamment la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN (AICHR), le Centre de l'ASEAN pour la biodiversité (ACB), le Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN (ABAC) et l'Institut de recherche économique pour l' ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA).Ces consultations visent à garantir que l'élaboration de la Vision post-2025 est menée de manière globale, pragmatique, équilibrée, inclusive et coordonnée, conformément à la Déclaration de Hanoï sur la vision post-2025 de la communauté de l'ASEAN.-VNA