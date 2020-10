Hanoi (VNA) - L’exposition "Kinh Gôm" pour laquelle l’artiste-peintre Lê Thiêt Cuong a associé la céramique, la peinture et la doctrine bouddhiste est à découvrir jusqu’au 15 octobre au 39A Ly Quôc Su, à Hanoï.

Les produits des villages de céramique de Bat Tràng, Huong Canh et Phù Lang occupent le devant de la scène.

Sur une quarantaine de céramiques produites dans les trois villages de Bat Tràng (Gia Lâm, Hanoï), Huong Canh (Vinh Phuc) et Phù Lang (Bac Ninh), Lê Thiêt Cuong a dessiné et inscrit des textes bouddhistes.



Ces dernières années, l'artiste peintre Lê Thiêt Cuong a beaucoup fréquenté les villages de céramique du delta du fleuve Rouge. Son admiration pour les artisans de ces anciens villages qui façonnent la terre selon les techniques héritées de génération en génération est immense. "Autrefois, le Vietnam n'avait pas de beaux-arts à proprement parler. Les estampes populaires de Dông Hô et Hàng Trông ne sont apparues que relativement tard. Les beaux-arts vietnamiens sont véritablement nés lorsque les artisans ont commencé à dessiner sur leurs céramiques. L'histoire des beaux-arts vietnamiens découle donc du travail de la céramique", souligne l'artiste peintre Lê Thiêt Cuong. Sur une quarantaine de céramiques produites dans les trois villages de Bat Tràng (Gia Lâm, Hanoï), Huong Canh (Vinh Phuc) et Phù Lang (Bac Ninh), Lê Thiêt Cuong a dessiné et inscrit des textes bouddhistes.

Les textes bouddhiques sont inscrits sur la céramique.

"En 1985, je me rendais chaque semaine dans le village de Bat Tràng à bicyclette pour étudier les étapes de production de la céramique. Chaque produit céramique contient les éléments du ciel, du sol et de l'Homme ainsi que le wuxing (les cinq éléments : le métal, le bois, le feu, la terre et l'eau)", ajoute-t-il. Malheureusement, les anciens villages de céramique tombent peu à peu dans l'oubli. "C'est en réalisant cela que j'ai décidé d'introduire la peinture dans la céramique pour renouveler ce savoir-faire complexe, le valoriser et enfin contribuer à sa préservation", insiste l'artiste peintre.

L’artisane Nguyên Thi Thuy de Phù Lang présente son savoir-faire.

Dans le cadre de l'exposition, Lê Thiêt Cuong a invité l'artisane Nguyên Thi Thuy de Phù Lang (province de Bac Ninh, Nord) à révéler les secrets de l'art céramique de son village aux visiteurs qui ont été séduits aussitôt par ses mains habiles et gracieuses.