L'ambassadeur Dang Hoang Giang avec des représentants d'entreprises participant à la foire. Photo: baoquocte.vn

New York (VNA) - La foire commerciale estivale "NY Now" présentant des articles de cadeaux, de produits artisanaux et de beaux-arts se déroule à New York, réunissant environ 950 entreprises de 35 pays dont le Vietnam.

Grâce à l'aide du Bureau de promotion du commerce du Vietnam à New York et de l'Association des exportateurs de produits artisanaux du Vietnam (Vietcraft), huit exportateurs d'artisanat vietnamiens ont apporté à la foire de nombreux jouets, cadeaux et articles ménagers qui sont fabriqués à la main à partir de carex, de rotin, de bambou, de laine et de poterie.

Selon Le Ba Ngoc, secrétaire général de la Vietcraft, le Vietnam a exporté ses produits artisanaux vers 163 pays et territoires. Les États-Unis sont le plus important marché pour l'artisanat vietnamien, représentant 35 % des exportations totales.

La foire commerciale estivale "NY Now" est un événement tenu deux fois par an en été et en hiver. Après 2 ans d'interruption en raison de la pandémie de COVID-19, l'événement est repris cette année. C'est une bonne occasion pour les créateurs, fabricants et détaillants d'artisanat de nombreux pays de présenter leurs produits, de signer des contrats avec des clients potentiels, etc. -VNA