Le Secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Le professeur associé et docteur Faisal Ahmed de la Faculté d'économie internationale, de l'École de gestion FORE, à New Delhi (Inde), s'est déclaré impressionné par l'article du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong sur certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam, lors d'une interview accordée à un reporter de l'Agence vietnamienne d'information (VNA).

Selon lui, il s'agit d'un article hautement érudit, complet et approfondi, contenant des informations approfondies sur les relations entre l'État et le peuple, tout en soulignant le rôle réel de l'État dans la garantie de l'équité sociale.

Le professeur associé Faisal Ahmed a déclaré que l'article du Secrétaire général Nguyen Phu Trong a défini une feuille de route pour un avenir centré sur l'humain, laquelle devrait être multipliée dans les pays en voie de développement.

Le professeur associé-docteur Faisal Ahmed de la Faculté d'économie internationale, École de gestion FORE, à New Delhi. Photo: Vietnam+

L'expert indien a accordé une attention particulière à la section de recherche de l'article sur les bases d'une économie de marché à orientation socialiste afin d'instaurer l'équité sociale.

L'article a indiqué que l'économie de marché à orientation socialiste comprenait de nombreuses formes de propriété et de nombreux secteurs économiques. Il s'agit d'un modèle économique très approprié pour renforcer la compétitivité mondiale du Vietnam dans le commerce et l'investissement.

Le Vietnam a obtenu des progrès significatifs dans son processus de Renouveau, contribuant à améliorer sa position commerciale à l'international, à renforcer sa compétitivité et à aider le pays à rehausser son rôle dans la gouvernance économique mondiale.

La capacité de production nationale a été renforcée au fil des ans, ce qui aide également le Vietnam à tirer parti des exportations. Les flux d'IDE ont contribué à améliorer le niveau de vie de la population. Aujourd'hui, grâce à l'économie de marché à orientation socialiste, le Vietnam est devenu un pays d'Asie du Sud-Est ayant une croissance rapide qui participe de plus en plus aux chaînes de valeur mondiales, a-t-il souligné.

Concernant les opportunités et défis posés pour le Vietnam dans la réalisation de l'objectif d'édifier un pays à orientation socialiste, Faisal Ahmed a déclaré que les Vietnamiens sont très assidus et ont une capacité particulière à "transformer les défis en opportunités" pour apporter de bonnes choses à la société.

Le Vietnam accélère son industrialisation. Photo: VNA

Selon l'expert indien, le Vietnam doit continuer à se concentrer sur certains facteurs tels que la diversification de l'économie et l'accélération de l'industrialisation, la promotion de la coopération avec les grandes économies d'Asie, en particulier dans le contexte où nombre d'entre elles se remettent progressivement de la pandémie de COVID-19. En outre, à l'échelle mondiale et régionale, le Vietnam doit se concentrer sur les points de convergence et renforcer la recherche scientifique et technologique.

Afin de construire une économie de marché à orientation socialiste au profit de la population, la science et la technologie joueront un rôle très important dans de nombreux domaines tels que l'économie, le commerce, la gouvernance, le développement des écosystèmes marins, la sécurité alimentaire, le secteur gazo-pétrolier, l'internationalisation des petites et moyennes entreprises, la création d'emplois et la réponse au changement climatique. -VNA