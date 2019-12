Hanoi (VNA) – La Commission militaire centrale du Parti et le ministère de la Défense ont célébré samedi 21 décembre à Hanoi le 30e anniversaire de la Journée de la défense nationale et le 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam.

Le ministre de la Défense Ngô Xuân Lich prend la parole lors de la cérémonie, le 21 décembre à Hanoi. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti, président de la République et secrétaire de la Commission militaire centrale du Parti, Nguyên Phu Trong, a envoyé une corbeille de fleurs de félicitations à la cérémonie, à laquelle ont participé le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân et d’anciens dirigeants du Parti et de l’Etat.



Plus tôt, une délégation de la Commission militaire central du Parti et du ministère de la Défense ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et déposé une gerbe de fleurs au Mémorial des héros morts pour la Patrie.



S’adressant à la cérémonie, le ministre de la Défense Ngô Xuân Lich a, au nom de l’armée, exprimé la reconnaissance infinie envers le Président Hô Chi Minh et solennellement salué la mémoire du général Vo Nguyên Giap ainsi que des dirigeants prédécesseurs et des héros nationaux dont le nom est lié aux grandes victoires des résistances pour le salut national, et des martyrs, des compatriotes et des camarades qui ont combattu si courageusement pour la liberté nationale, le socialisme et les nobles missions internationales.



Le général Ngô Xuân Lich a souligné les exploits glorieux durant ces 75 dernières années de l’Armée populaire du Vietnam qui est digne des félicitations adressées par le Président Hô Chi Minh selon lesquelles l’Armée populaire du Vietnam est loyale envers le Parti, dévouée envers le peuple, prête à combattre et à se sacrifier pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, pour le socialisme, capable d’accomplir toutes les tâches, de surmonter toutes difficultés et vaincre tous les ennemis envahisseurs.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân et d’anciens dirigeants du Parti et de l’Etat lors de la cérémonie, le 21 décembre à Hanoi. Photo : VNA

Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a solennellement remis l’Ordre du Mérite de première classe à l’Armée populaire du Vietnam et à certains généraux, en reconnaissance de leurs contributions à l’édification de l’Armée populaire du Vietnam, à la consolidation de la défense nationale, à la construction du socialisme et à la sauvegarde de la Patrie.



Le chef du gouvernement a demandé à l'Armée populaire du Vietnam de promouvoir son rôle de noyau, de protéger le pays de loin, de défendre fermement la souveraineté territoriale maritime et insulaire sacrée du pays, de participer activement à la préparation et à la réponse aux catastrophes, à la recherche et au sauvetage.

L’une des missions majeures de l’armée en temps de paix consiste à prévenir et à repousser les risques de guerre, à maintenir la paix et la stabilité pour développer le pays. Dans n’importe quelle situation, le Parti et l’État veillent toujours à ce que le système de défense et les forces armées populaires soient suffisamment puissants pour défendre notre chère Patrie, a-t-il affirmé.

L’Armée populaire du Vietnam est exhortée à contribuer à la croissance économique nationale et à accomplir la tâche de combiner le développement socio-économique avec la consolidation de la défense, à construire la posture de défense nationale de tout le peuple, à combiner le pouvoir national global avec le pouvoir de l’époque, et à garantir la stabilité politique et un environnement pacifique pour la construction et le développement nationaux. – VNA