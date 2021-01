Hanoi (VNA) – Sous la direction du Parti communiste du Vietnam, notamment dans le processus de Renouveau, le Vietnam a obtennu des résultats importants, comme la croissance du PIB toujours élevée, l’amélioration des conditions de la vie des habitants et de la position du pays sur la scène internationale, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste argentin (PCA), Victor Gorodeki Kot, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le secrétaire général du Parti communiste argentin (PCA), Victor Gorodeki Kot, loue les acquis obtenus par le Vietnam, sous la direction du PCV. Photo: VNA



Sous la direction du PCV, le Vietnam est considéré un exemple dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, a-t-il souligné, tout en exprimant sa confiance en le rôle direction du PCV dans l’œuvre de développement du pays.

Les communistes argentins admirent toujours les succès que le Vietnam a enregistrés sous la direction du PCV, a-t-il affirmé.

Il a souligné que le 13e Congrès PCV revêtirait une signification historique pour affirmer l’importance du système politique vietnamien vers de grands objectifs à l’avenir, constituerait un jalon important dans la vie politique au Vietnam, ce pour non seulement contribuer au développement d’un Vietnam puissant à l’avenir, mais aussi affecter la lutte contre l'impérialisme, le système de crise capitaliste et pour un autre avenir plus beau de l'humanité.

Il s’est déclaré convaincu que ce 13e Congrès national du Parti serait couronné de succès. Ce serait un congrès de progrès et de développement dans la cause de l’édification socialiste au Vietnam. -VNA