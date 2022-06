L’artiste photographe Doàn Hoài Trung (au micro) présente ses œuvres lors de l'exposition. Photo: qdnd.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Quatre-vingt-dix photos sur l’archipel de Truong Sa (Spratleys) et la plate-forme DK1 signées Doàn Hoài Trung sont exposées à Hô Chi Minh-Ville (Sud), montrant le travail et la vie des soldats et des habitants et leur volonté de protéger la souveraineté du pays.



L’ancien reporter du journal "Quân dôi nhân dân" (Armée populaire) et président de l’Association de photographie de Hô Chi Minh-Ville, Doàn Hoài Trung, a pris ces clichés lors de ses cinq voyages à Truong Sa et à la plate-forme DK1.

Couverture du livre de photographies "Truong Sa - la plate-forme DK1 - à travers l’objectif de l’artiste photographe Doàn Hoài Trung. Photo : qdnd.vn

A l’occasion de l’exposition qui s’est ouverte le 18 juin pour durer un mois, il a présenté son livre de photographies "Truong Sa - la plate-forme DK1 - à travers l’objectif de l’artiste photographe Doàn Hoài Trung", faisant découvrir, d’un cliché à l’autre, des paysages, vestiges historiques, pagodes et activités quotidiennes des soldats et habitants à Truong Sa. – VNA