L’archipel de Cat Bà, un joyau en baie de Ha Long

Sur 26.240 hectares d'espaces maritime et terrestre, Cat Bà recèle une biosphère d'une infinie richesse répartie entre la zone noyau, la zone tampon et la zone de transition. Plus de 2.300 espèces d'animaux et d'arbres y ont été répertoriées, dont une soixantaine considérée comme endémiques et inscrites dans le "Livre rouge" du Vietnam.