La présidente de l’AN du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan (centre). Photo: VNA



Hanoï, 7 mai (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan a eu ce jeudi 7 mai une conversation téléphonique avec son homologue laotien, Pany Yathotou, sur la situation de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 dans chaque pays, la coopération entre les parlements membres de l'AIPA face à la pandémie de COVID-19 et le rythme de la construction du siège de l'Assemblée nationale laotienne.

Mme Ngan a partagé avec la présidente de l’AN laotienne Pany Yathotou des expériences de lutte contre le COVID-19 du Vietnam. Ce jeudi 7 mai, le Vietnam a passé 21 jours sans nouveaux cas de transmission intracommunautaire. 232 patients ont été guéris, soit 86% du total des cas. Les mesures préventives du coronavirus du Vietnam ont été très appréciées par les organisations et les pays étrangers. A présent, le Vietnam maîtrise essentiellement l’épidémie.

Mme Pany Yathotou a salué les succès obtenus par le Parti, l'Etat et le peuple du Vietnam dans la prévention et le contrôle du COVID-19, tout en affirmant que les expériences du Vietnam étaient des leçons précieux pour le Laos et d’autres pays, en général. Elle a fait savoir qu’au 7 mai, le Laos avait détecté 19 cas d'infection, dont 8 guéris et aucun décès.



Le gouvernement laotien a rapidement pris des mesures strictes pour faire face au COVID-19 comme la fermeture de frontières, l’application de la quarantaine pour les personnes venues de l’étranger…Actuellement, le gouvernement laotien assouplit la distanciation sociale, permettant aux élèves de retourner à l'école. Elle a remercié le Vietnam pour son soutien significatif et opportun accordé au Laos dans la lutte contre la pandémie.

En tant que présidente de l’AIPA, Mme Ngan a affirmé que la communauté de l’ASEAN devait maintenir l'esprit d’union, de partage, d’entraide face à la pandémie de COVID-19. Chaque parlement membre de l'AIPA doit accompagner et s'associer aux gouvernements des pays de l’ASEAN dans cette lutte.

L’AN du Vietnam a activement préparé et est prêt à organiser les conférences dans le cadre de l'année du président de l'AIPA.

Mme Pany Yathotou a déclaré que l’AN laotienne soutenait le partage d’expériences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie de COVID-19 entre les organes parlementaires des pays membres de l’AIPA.

Elle s’est déclarée convaincue que l’AN vietnamienne organiserait avec succès la 41e Assemblée générale de l'AIPA.

À cette occasion, la présidente de l’AN vietnamienne a invité son homologue laotien à participer à la rencontre entre les dirigeants de l’ASEAN et de l’AIPA qui aura lieu en marge du 36e Sommet de l’ASEAN prévu en juin 2020 à Da Nang, L’invitation a été acceptée.

Concernant le projet de construction du nouveau siège de l’AN laotienne, financé par le Vietnam, les deux dirigeantes ont affirmé accorder de meilleures conditions pour achever le projet en décembre 2020 et inaugurer cet ouvrage en janvier 2021 en l’honneur du XIe congrès national du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL).

Elles ont autorisé la participation de 100 travailleurs vietnamiens en haute technologie supplémentaires à ce projet et l’importation d’équipements nécessaires. - VNA