Vientiane (VNA) – Les exportations de caoutchouc du Laos augmente alors que le cours montre une tendance à la hausse, ce qui signifie que ce produit connaît un succès commercial.



Les exportations laotiennes de caoutchouc en 2017 ont atteint 153,4 millions de dollars américains, passant à 168,1 millions en 2018 et à près de 217,5 millions en 2019, selon le ministère laotien de l'Industrie et du Commerce.



Cependant, la valeur à l’exportation de ce produit est tombée à la deuxième place parmi les produits agricoles du Laos, après avoir été en tête de liste en 2018. Les exportations de buffles et bovins ont occupé la première place en 2019, a rapporté lundi le quotidien Vientiane Times.



La valeur à l'exportation du caoutchouc augmente à mesure que la superficie d'hévéas est en hausse.



L’an dernier, le Laos a reçu une grande commande de la Chine, selon laquelle Pékin a acheté de caoutchouc cultivé dans la province de Luang Namtha, dans le nord du Laos.



En 2017, la Chine a commandé 10.000 tonnes de caoutchouc du Laos. Et en 2020, ce chiffre est passé à 20.000 tonnes.



Même si la Chine souffre de perturbations en raison de l'épidémie de COVID-19, les expéditions de caoutchouc de Luang Namtha vers le marché chinois se déroulent normalement. -VNA