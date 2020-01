Vientiane (VNA) - Le Laos et la Chine sont convenus de faciliter l'échange direct du kip lao (LAK) contre le yuan chinois (CNY) au lieu de devoir effectuer des conversions par le biais d'autres devises comme auparavant, selon le journal laotien Vientiane Times citant un communiqué de presse de la Banque de la République démocratique populaire du Laos (Banque de la RDP lao).

Selon ce journal, le gouverneur de la banque laotien, Sonexay Sithphaxay et le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Yi Gang, ont signé le 6 janvier à Beijing, en Chine, un accord de coopération bilatérale en monnaie locale. La signature s’inscrivait dans le cadre d’une visite officielle du Premier ministre laotien, Thongloun Sisoulith, en Chine du 5 au 9 janvier.

Dans le cadre de l'accord, les banques laotienne et chinoise ont convenu de permettre aux habitants des deux pays d'avancer les paiements pour le commerce et l'investissement, d'encourager les banques commerciales des deux pays à renforcer la coopération et de faciliter l'échange de LAK et de CNY entre les habitants des deux pays.

Les analystes ont estimé que le Laos pourrait tirer des profits de la coopération monétaire avec la Chine, ajoutant que la diversification de la politique de change monétaire entraînerait une baisse de la demande de dollars américains, que le Laos doit actuellement utiliser pour importer des marchandises.

À l'heure actuelle, le Laos a du mal à maintenir un taux de change stable entre le kip et le dollar américain et entre le kip et le baht thaïlandais. Les valeurs du baht et du dollar américain ont bondi ces derniers mois.

La Chine est le plus grand investisseur étranger au Laos. La valeur des échanges commerciaux entre les deux pays a connu une augmentation rapide ces dernières années et devrait encore augmenter lorsque le chemin de fer Laos-Chine entrera en service en 2021.-VNA