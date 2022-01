Lors de la cérémonie de signature. Photo: Khmer Times

Vientiane (VNA) - Le Laos et le Cambodge se sont engagés à renforcer la coopération dans le domaine du tourisme et à continuer à promouvoir le tourisme en mettant l'accent sur la sécurité des voyages dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Les deux pays ont signé le 18 janvier un protocole d'accord qui met l'accent sur le renforcement de la collaboration dans le développement des ressources naturelles dans le secteur du tourisme.

Dans le cadre de cet accord, les deux pays partageront des informations et des expériences concernant le COVID-19, la réponse de leurs secteurs touristiques à la pandémie et leurs plans de reprise touristique.

Le protocole d'accord vise également à améliorer les normes du personnel pour assurer une plus grande efficacité, ainsi qu'à attirer davantage d'investissements dans le développement du secteur pour stimuler la reprise du tourisme entre les deux pays.

Un représentant de la partie cambodgienne a déclaré que son gouvernement mènerait conjointement une campagne d'information touristique au Laos pour les touristes locaux et étrangers, afin de soutenir l'objectif du gouvernement de promouvoir le tourisme et d'y attirer davantage d'investissements.

Le Laos et le Cambodge encourageront également le développement des ressources naturelles dans le secteur et renforceront les capacités académiques grâce à l'organisation de séminaires et de forums.

En outre, les deux pays soutiendront les visites réciproques sur le terrain et les visites officielles de responsables gouvernementaux et de représentants du secteur privé, notamment le personnel des médias, dans le but de renforcer la confiance dans la croissance d'un secteur du tourisme partagée et durable.

Les deux parties mettront également en place une équipe technique pour soutenir la mise en œuvre de l'accord. L'équipe précisera les procédures, les programmes et fera des recommandations sur les activités de collaboration pour atteindre les résultats souhaités. -VNA