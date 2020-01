Des modèles dans la collection de stylistes Lan Huong lors de cet évènement. Photo: CPV

Hanoï (VNA) - Des centaines de visiteurs sont venus au Musée des femmes du Vietnam (rue Ly Thuong Kiet, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoï) pour participer à la fête de «l’ao dai et des fleurs» qui s’est ouverte ce week-end.



L’objectif est d’honorer cette tunique traditionnelle vietnamienne et de créer un espace culturel et artistique intéressant à l’occasion du Têt lunaire.



Cet évènement comprend aussi des programmes originaux concernant le Têt traditionnel lunaire et le printemps comme exposition de peintures, espace d’art floral, espace de coloriage de peintures…



Cet évènement est marqué par de magnifiques collections de stylistes célèbres tels que Lan Huong, Nguyen Manh Hung...



Les ao dai exposés sont décorés pour l’essentiel de motifs de fleurs ou de paysages, d'images inspirées des peintures traditionnelles de Dông Hô, des palais de Huê,…



En particulier, le public peut également contempler la beauté et la vitalité du printemps, de l’ao dai et du pays, ainsi que découvrir des traits culturels originaux des ethnies minoritaires au Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre) par la technologie de réalité virtuelle (VR).



Une bonne occasion pour le public vietnamien de mieux comprendre les valeurs culturelles ancestrales et d’être fier de la beauté de la tunique traditionnelle vietnamienne. Aussi une occasion pour promouvoir l’ao dai ainsi que la culture vietnamienne auprès des touristes étrangers.



Clôture de l'évènement à la fin de ce mois-ci. -CPV/VNA